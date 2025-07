Ndoye-Napoli non si sblocca ancora: il Bologna continua a chiedere 45mln

Non si sblocca l'affare Dan Ndoye per il Napoli. Bisognerà continuare a lavorare. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Lo svizzero, 24 anni, è l’uomo d’oro del Bologna: 45 milioni è stata la prima richiesta; mentre la prima proposta sussurrata dal Napoli è stata 30 più Zanoli. Basi sulle quali lavorare, poi tutto dipenderà dalla valutazione che i club daranno al terzino destro finito in quota rossoblù. I contatti sono latenti: c’è movimento, ma non ancora l’assalto definitivo.

Ndoye, anni 24, è cresciuto molto in questa stagione. Ha segnato 9 gol, di cui 8 in campionato, più quello decisivo in finale di Coppa Italia contro il Milan. Al Napoli piaceva già da gennaio. Conte apprezza le sue doti atletiche e tecniche. Ndoye è un esterno completo che fa tutta la fascia ed è molto utile anche in fase difensiva. Può giocare sia a destra che a sinistra. Ha resistenza, fisicità, velocità. Ha segnato anche al Napoli di tacco al Dall'Ara. Era andato in gol anche lo scorso anno al Maradona. Ore calde per il suo arrivo. Il Bologna chiede tanto ma il Napoli non si arrende e continua a provarci.