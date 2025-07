Garnacho in uscita e costa meno rispetto a gennaio: lo United fissa il prezzo

Alejandro Garnacho è fuori dai piani dello United. L'attaccante spagnolo naturalizzato argentino è stato escluso dalla tournée americana - assieme ad altri big, come Sancho - ed è in partenza. Una vera e propria rivoluzione tecnica per il Manchester che ora si aspetta di venderli, far cassa e investire i soldi in altri acquisti. Tutti in partenza: anche il 21enne che era stato vero e proprio oggetto del desiderio del club azzurro fino a pochi mesi fa.

Secondo 'The Telegraph', ora il prezzo di Garnacho scende: la richiesta del suo club è di 40 milioni di sterline trattabili. Circa 46 milioni di euro. Una cifra comunque elevata ma molto più bassa rispetto alle pretese di qualche mese. A gennaio il Napoli, per sostituire Kvaratskhelia, aveva fatto uno sforzo notevole per lui, ora l'obiettivo numero uno per l'attacco è Ndoye del Bologna su cui c'è stato appena un rilancio da parte degli azzurri. Garnacho non interessa più, salvo sorprese, ma adesso è sul mercato. Piace anche al Chelsea. Di sicuro il suo futuro è lontano da Manchester.