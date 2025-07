Milinkovic-Napoli per cifra superiore alla clausola: così sarà pagamento a rate

Il Napoli accelera sul mercato. Di nuovo: dopo i cinque acquisti collezionati da inizio giugno, ora è il momento di un altro tris. In preparazione: la distanza con il Torino per Milinkovic-Savic è stata ridotta stamattina, operazione da 21,5 milioni complessivi, aggirando la clausola da 18 e spalmando il pagamento in più rate. I club lavorando alla formula, mentre il portiere serbo continua la sua attesa nel ritiro di Passo allo Stelvio, un'ottantina di chilometri da Dimaro. Al Toro, invece, andrà Cyril Ngonge in prestito con diritto di riscatto (1,5 più 16, visite mediche previste per domani): operazioni slegate. Ne scrive il Corriere dello Sport nella sua versione online.

Milinkovic-Savic era stato accostato da tempo al club azzurro, già prima dell'ufficialità del rinnovo di Meret. Piaceva al Napoli e piaceva a Conte, trattativa ormai conclusa, ci siamo. Milinkovic-Savic, anni 28, è stato tra i migliori portieri dell'ultimo campionato e ha due doti: è un para-rigori e ha una grande tecnica di base. In carriera ha iniziato come centrocampista. Personalità, qualità nei rilanci e grande fisicità essendo alto 2,02 metri. Insomma, doti che intrigano. Il Napoli ci ha pensato come alternativa a Meret nell'anno del ritorno in Champions League. Starà poi a Conte decidere di volta in volta come gestirli. Sarà interessante capire quali saranno le gerarchie dato il notevole investimento del club azzurro per la porta.