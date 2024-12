Gazzetta - Rafa Marin può già partire a gennaio: richiesta da un club italiano

Idea Rafa Marin, il Como ci prova. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Lo spagnolo è la lingua “ufficiale” della squadra. Il Napoli intanto registra l’interesse, poi comincerà a muoversi sul mercato in entrata. Quella del suo tecnico e di numerosi giocatori arrivati in estate su sua richiesta, elementi che ha conosciuto personalmente o che sa essere cresciuti in un background “familiare”.

Due tipologie preferite: giovani di prospettiva o veterani in cerca di rilancio. Rafa Marin appartiene alla prima categoria, così come Nico Paz. E non è un nome a caso perché i due sono cresciuti nel Real Madrid. E ci hanno giocato insieme, precisamente nella seconda squadra, il Real Madrid Castilla".