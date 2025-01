Gazzetta - Roma su Raspadori, ma il Napoli vuole monetizzare: c'è distanza

Giacomo Raspadori non è così sicuro di restare al Napoli Come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l’attaccante piace molto alla Roma, che cerca un vice Dovbyk per la seconda parte di stagione.

Secondo il quotidiano, il club giallorosso lavora su un prestito con diritto di riscatto, invece il Napoli cerca una formula più sicura. Se deciderà di privarsi di Raspadori, lo farà solamente certo di poter monetizzare. Ecco perché al momento tra le parti c’è distanza e la Roma valuta anche Beto come possibile alternativa a Raspadori.