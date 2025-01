Ultim'ora Hasa arrivato a Villa Stuart per le visite mediche

vedi letture

Luis Hasa è arrivato nel primo pomeriggio a Villa Stuart per le visite mediche con il Napoli. Il talento ex Juve classe 2004 arriva dal Lecce. Investimento per il futuro. Attesa per l'annuncio ufficiale. Oggi Hasa aveva salutato il Lecce sui social ufficializzando l'addio. Nelle scorse ore l'arrivo a Roma, ora le visite. Ieri il primo annuncio di mercato, intanto, con Scuffet ufficiale al posto di Caprile. Nel mirino, ora, Casadei per il centrocampo: sta per entrare nel vivo il mercato del Napoli.

