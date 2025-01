Ufficiale Hasa saluta il Lecce sui social: sta per arrivare al Napoli

"Faccio un grande in bocca al lupo alla società e a tutti i compagni. Grazie Lecce". Così sui social Luis Hasa, 21 anni, ha di fatto ufficializzato il suo addio al club giallorosso. Il calciatore ex Juve sta per trasferirsi al Napoli dove ritroverà il ds Manna che ha conosciuto quando era in bianconero.

