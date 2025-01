Napoli-Casadei, Romano: "Pronta offerta, Chelsea vuole clausola rivendita"

Il Napoli prepara l'offerta ufficiale al Chelsea per Cesare Casadei (leggi il nostro focus sul centrocampista). Lo scrive su X l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che fornisce anche alcuni interessanti dettagli sulla trattativa tra il club azzurro ed i Blues. Romano spiega che l'affare dovrebbe essere a titolo definitivo, con il Chelsea che chiederà anche la clausola che prevede una percentuale sulla rivendita del centrocampista, così come aveva fatto con Feyenoord, Torino e due club inglesi. "Antonio Conte, desideroso di riportare Casadei in Italia" chiosa Romano nel suo post.

🚨 Napoli are preparing their official bid to Chelsea for Cesare Casadei.



It will be for permanent transfer with #CFC also requesting for sell-on clause as they did with Feyenoord, Torino and two English clubs.



Antonio Conte, keen on bringing Casadei back to Italy. pic.twitter.com/7ACmDbLMB7