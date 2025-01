Gazzetta - Conte ha fatto la lista della spesa: richiesti rinforzi in tre ruoli

Il Napoli è al lavoro sul mercato per regalare i rinforzi necessari ad Antonio Conte. Quanti? Lo scrive La Gazzetta dello Sport. “Servono un centrale, un esterno di piede destro e se capita - ma deve essere un’eccellenza - anche una mezzala di talento: la lista della spesa è stata stilata”.

