Gazzetta - Pronti 20mln per Schouten: è il nuovo obiettivo a centrocampo

Il Napoli avrebbe messo nel mirino Jerdy Schouten, centrocampista del PSV Eindhoven, ex Bologna, viste le difficoltà ad arrivare a Scott McTominay: "Il Napoli sarebbe pronto a mettere sul tavolo 20 milioni più bonus per convincere il Psv a cedere Schouten. Gli olandesi chiedono almeno 30 milioni. Schouten è un centrocampista in grado di giocare a due a centrocampo ed abbina quantità e qualità. Gioca titolare nella nazionale olandese. Già in passato è stato molto vicino al trasferimento in azzurro" si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.