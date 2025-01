Gazzetta - Ultimatum ad Adeyemi: tre giorni per decidere, poi il Napoli lo mollerà

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è al lavoro per chiudere l’operazione che porterebbe Karim Adeyemi a vestire la maglia azzurra. L’accordo con il Borussia Dortmund sarebbe già stato raggiunto sulla base di 45 milioni di euro, ma resta ancora un ostacolo da superare: il sì del giocatore. Adeyemi, infatti, sembrerebbe poco convinto della proposta presentata dal club partenopeo, nonostante il forte interesse di Aurelio De Laurentiis e la volontà di Antonio Conte di aggiungere un profilo di spessore al reparto offensivo.

Manna, però, non molla. Stando alle indiscrezioni, il direttore sportivo si sarebbe dato un ultimatum di tre giorni per cercare di convincere il talento tedesco. In caso di fumata nera, il Napoli è pronto a virare su altri obiettivi per non farsi trovare impreparato sul mercato. A riportare il tutto è La Gazzetta dello Sport.