Il Roma - Garnacho vuole Napoli e conosce Conte: lo United farebbe super plusvalenza

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Garnacho? La richiesta è di circa 70 milioni di euro, il Manchester United è disponibile a cederlo e farebbe una grossa plusvalenza. Mandarlo via vorrebbe dire avere una sorta di garanzia per stare tranquilli.

Ten Hag diceva di puntare sui giovani e lo faceva giocare poco, Amorim invece dice di voler contare su giocatori più esperti, ma sta giocando di più. I suoi numeri sono da big, è un giocatore che incide e altrove può crescere. A Manchester c’è un ambiente ricco di ansie dove si chiede tanto. Vuole il Napoli e conosce Conte. Ma per me i Red Devils difficilmente concederanno sconti”.