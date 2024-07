Il Roma - Lunedì Rafa Marin e Spinazzola faranno le visite col Napoli

Come scrive Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, sul suo profilo ufficiale, lunedì a Roma le visite mediche di Rafa Marin e Spinazzola con il Napoli. All'esterno sinistro biennale secco a 1.8 milioni più bonus. Non ci sarebbe opzione per il terzo anno. Entrambi saranno martedì a Castel Volturno per la prima giornata del raduno con visite e test atletici. Oggi il Napoli dirama la lista dei convocati.