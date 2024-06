KK - Fissato nuovo incontro Manna-Giuffredi: il caso Di Lorenzo e non solo

La diplomazia del Napoli è costantemente al lavoro per risolvere il caso legato a Giovanni Di Lorenzo. Per Antonio Conte il capitano è un tassello imprescindibile, per lui la situazione è chiusa, non prende neanche in considerazione l'ipotesi che possa andar via. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli.

Il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna ha sentito di nuovo l’agente Mario Giuffredi e tra giovedì e venerdì ci sarà un ulteriore incontro tra le parti, per parlare di Di Lorenzo e del rinnovo di Michael Folorunsho su cui il Napoli punta e che quindi dovrebbe restare in rosa dopo il prolungamento.