Mediaset - ADL ha dato carta bianca a Conte, ma non può ancora affondare: il motivo

TuttoNapoli.net

© foto di © DANIELE MASCOLO

Lo diciamo da tempo, è Antonio Conte la primissima scelta di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli. Già ad ottobre il presidente aveva contattato l'allenatore salentino, che però non volle entrare a stagione in corso. Ora sta provando a convincerlo, ma non ha ancora affondato definitivamente per un motivo, scrive Sportmediaset:

"Il tecnico, che freme per rientrare nel giro, sta valutando con estrema attenzione ogni possibilità e non è immune al fascino del Milan che, soprattutto nella persona di Ibrahimovic, vorrebbe affidargli le chiavi rossonere. Ma la situazione a Milano non è ancora sufficientemente chiara - per quanto sembra possa diventarlo a stretto giro di posta - e quindi il Napoli, che gli ha offerto sostanzialmente carta bianca, non può ancora affondare definitivamente il colpo".