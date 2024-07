Radio Crc - Nome nuovo per l'attacco del futuro: Napoli sul 2005 Harder

Nell'ambito del potenziale cambiamento del roster delle prime punte, il ds Manna si sta muovendo alla ricerca dei migliori profili under 21 in Europa

C'è un nome nuovo per l'attacco del Napoli. Non per l'immediato, non per il post-Osimhen, ma per il futuro. Conrad Harder, punta centrale classe 2005 del Nordsjaelland, è finito sul taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna. A riferirlo è Marco Giordano, giornalista di Radio Crc:

"Il club è tra le squadre che sta monitorando Conrad Harder, 19enne punta danese dell'FC Nordsjaelland. Nell'ambito del potenziale cambiamento del roster delle prime punte, il ds Manna si sta muovendo alla ricerca dei migliori profili under 21 in Europa, oltre ai costanti contatti con l'entourage di Lukaku".