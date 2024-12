Repubblica - Il Napoli su Pellegrini e Mancini! Primi contatti con gli agenti: la situazione

Non solo mercato in entrata per la Roma che vive una situazione di grandissima difficoltà. I rumors circolati ieri, legati ad un interessamento della Roma per Giacomo Raspadori, trovano spazio anche sul quotidiano La Repubblica. Nell'ipotesi di scambio potrebbe esserci Lorenzo Pellegrini che è in uscita e l''agente del calciatore ha avuto contatti con Inter e Napoli ed in particolare con gli azzurri sono iniziati discorsi concreti.

Secondo il quotidiano, a Conte il giocatore piace e le due squadre hanno iniziato ad imbastire lo scambio con Raspadori. Il nodo più grande, però, è legato all'ingaggio: il capitano giallorosso guadagna 5 milioni di euro a stagione, Raspadori neanche la metà. Al Napoli, però, piace anche Gianluca Mancini e negli ultimi giorni c'è stato qualche contatto esplorativo con il suo agente.