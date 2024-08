Ultim'ora Sky - Gaetano al Cagliari, il Napoli non ha ancora firmato: i sardi si cautelano

La cessione di Gianluca Gaetano al Cagliari sembra cosa fatta, ma non è ancora del tutto completata l'operazione. Mancano, di fatto, soltanto le firme. O, per meglio dire, la firma del Napoli. A riferirlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, tramite il suo account X:

"Cagliari, per Gaetano il Napoli non ha ancora controfirmato il contratto. Io classe 2000 ha già svolto le visite mediche e aspetta la firma del contratto della società sarda. Intanto, c’è un inserimento del club per Barak della Fiorentina".