Sky - Gaetano, Napoli-Parma non chiudono ed il Cagliari può riprovarci

vedi letture

Il Napoli non ha chiuso per Gianluca Gaetano al Parma e ora il Cagliari si fa sotto forte, ma sta per chiudere Cajuste al Brendtford. E poi si darà l’assalto a Gilmour per impreziosire il centrocampo sempre in attesa di capire come va a finire Osimhen. Lo riferisce l'esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, nel consueto punto su Tuttomercatoweb.com