Sky - Lukaku-Napoli, il rapporto con Conte pesa! Ma il Milan ha un fattore dalla sua

vedi letture

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti.

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti: "Ci sono stati diretti tra Conte e Lukaku. La nostra sensazione è che non possa non pesare questo rapporto all'interno di questa vicenda. La volontà di Lukaku del resto è sempre stata decisiva in ogni trasferimento.

Questo però non significa che al Milan non può andare, tra l'altro i rossoneri hanno il fattore tempo come vantaggio perché finché gli azzurri non vendono Osimhen in Premier o in Arabia non può prendere il centravanti belga. II Chelsea nel frattempo dà più che volentieri Lukaku, ma non in prestito. Il Milan dall'altra parte insiste proprio sul prestito".