Tmw - Hermoso non ha mai aperto al Napoli: chiedeva troppo di stipendio

Mario Hermoso non ha mai dato la propria disponibilità al Napoli. I contatti fra le parti andavano avanti da quasi due mesi, gli azzurri erano fortemente intenzionati a trovare un accordo ma c'è sempre una distanza alta fra la domanda di un triennale a 5 milioni di euro e l'offerta che si attestava intorno ai 3,5. Una forbice di 1,5 milioni che si era assottigliata a 1 milione nelle ultime settimane, ma con troppa lentezza. Lo spagnolo poi avrebbe voluto giocare le coppe, dopo averlo fatto regolarmente con l'Atletico Madrid. Questo era un freno per l'esperienza napoletana, sebbene la prospettiva di essere allenato da Conte poteva essere comunque lusinghiera.

Mario Hermoso così sta aspettando altre offerte, economicamente in linea con quanto chiede, ma anche per l'ambizione. Gli arrivi di Rafa Marin e Buongiorno, più le mancate cessioni di Natan e Juan Jesus (e forse anche Ostigard, ma il norvegese si stava convincendo piano piano) hanno imballato un reparto che ha la possibilità di adattare anche Matias Olivera a braccetto di sinistra, come visto con la nazionale uruguagia.