Tmw - Rinnovo Kvaratskhelia, a fine mercato partirà trattativa per la firma fino al 2029

Il Napoli ha fatto di tutto per trattenere Khvicha Kvaratskhelia e, quando sarà terminata la sessione di mercato, accelererà per rinnovargli il contratti fino al 2029. Secondo quanto raccolto dai colleghi di Tuttomercatoweb.com, Aurelio De Laurentiis, dopo aver rifiutato l'offerta da 100 milioni di euro del PSG, vuole blindare uno dei suoi punti di forza e accontentare anche Antonio Conte.

Il tecnico del Napoli sin da subito, già nella conferenza stampa di presentazione, ha fatto sapere di non voler rinunciare al giocatore che considera centrale nel suo progetto tecnico. Nei prossimi giorni dunque il via libera, con il trattative che inizieranno concretamente per provare ad arrivare alla definizione di una situazione che si trascina da tempo.