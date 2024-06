Tuttosport - Distanza con Hermoso: il difensore ha chiesto un ingaggio da 5-6mln!

Tra i vari nomi attenzionati dal Napoli per la difesa c'è anche Mario Hermoso. Il centrale è in scadenza con l'Atletico Madrid

Tra i vari nomi attenzionati dal Napoli per la difesa c'è anche Mario Hermoso. Il centrale è in scadenza con l'Atletico Madrid e si libererà dunque a parametro zero. Tuttavia la richiesta d'ingaggio (ai Colchoneros guadagna 4 milioni) è molto alta, stando a quanto scritto da Tuttosport:

"Gli azzurri aspettano una risposta dallo svincolato Mario Hermoso: proposto allo spagnolo un triennale da 3,5 milioni a stagione più bonus. L’ex Atletico Madrid però ne vuole almeno 5-6: al momento c’è distanza anche se sono previsti nuovi contatti in settimana".