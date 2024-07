Tuttosport - Lukaku vuole Napoli, ma non può aspettare troppo: ha altre offerte

Una settimana di incertezza è ancora tollerabile, poi Conte avrà bisogno di chiarezza sul nome del centravanti

Il primo obiettivo per il Napoli per l'attacco è Romelu Lukaku. Il club azzurro dovrà però prima riuscire a dismettere Victor Osimhen. L'edizione odierna di Tuttosport scrive che i partenopei non possono impiegare troppo tempo o Lukaku rischia di accasarsi altrove:

"Una settimana di incertezza è ancora tollerabile, poi Conte avrà bisogno di chiarezza sul nome del centravanti. Anche perché Lukaku, dichiaratosi pronto a seguire Conte ed a decurtarsi l’ingaggio da 8 milioni netti, non può tenere a lungo in sospeso gli altri club interessati".