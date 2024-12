Tuttosport - Nuovi contatti con l'Arsenal per Kiwior: il prezzo è fatto

Un centrale per Antonio Conte. Il mercato di gennaio si sta avvicinando e il Napoli inizia ad impostare le prime strategie che poi si potrebbero tramutare in trattative fra poco più di un mese. Sul campo la squadra lavora per tornare in testa alla classifica, dietro le scrivanie invece l'obiettivo è quello di rinforzare una squadra specialmente nelle così dette seconde linee. La società cercherà di far crescere il tasso tecnico e dare al proprio allenatore alternative valide specialmente per quanto riguarda il pacchetto arretrato.

Nuovi contatti per Kiwior

I nomi sono sempre gli stessi. Oltre a Danilo della Juventus, un giocatore che piace molto è Ardian Ismajli dell’Empoli. Il giocatore classe 1996 andrà in scadenza a giugno e potrebbe essere una valida opzione per quest’inverno. Un altro obiettivo è quello di Jakub Kiwior. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, sarebbero stati avviati nuovi contatti con l’Arsenal ma la valutazione che fanno gli inglesi da 25 milioni di euro è ancora lontana dalla proposta azzurra.