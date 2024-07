Iaccarino, l'entourage: "Per Conte è al pari dei grandi. Futuro? Ci sono interessamenti, valuteremo"

Il giovane Gennaro Iaccarino si sta giocando le sue carte col Napoli durante questa preparazione estiva. Il suo futuro sarà legato agli azzurri? Ne ha parlato Gaetano Fedele, uno dei membri del suo entourage, ai microfoni di Radio Crc: "Completerà il ritiro di Castel di Sangro e poi andrà in prestito? Non ci sono 'aut aut' sulla tempistica, è giusto che la società valuti con calma e serenità: la rosa è molto ampia e certe cose vanno decise nei tempi e nei modi giusti.

La fretta non c'è, purtroppo abbiamo un altro mese di mercato e, in questa fase, valuteremo. Ci sono società di Serie B che hanno chiesto informazioni sul ragazzo? Di sondaggi ce ne sono stati tantissimi, d di interessamenti ancor di più; da qui a parlare di una possibilità vera e propria, però, ce ne passa Se va in Serie B, deve potersela giocare alla pari. Non è una questione di categoria: i ragazzi devono capire che devono giocare con continuità. Gennaro è un ragazzo molto assennato, molto quadrato, con le idee chiare. Cosa mi sta raccontando di questo ritiro? Sta accarezzando il pensiero di rimanere in rosa? Il ragazzo è centrato sull'obiettivo. A tutti può far piacere, specie a chi è napoletano, di giocarsi le sue chance qui. Essere considerato alla pari di grandi giocatori da Conte è già qualcosa di importante".