Il ko in Coppa ha mostrato un'altra necessità: il Napoli cerca anche un centrocampista

La priorità in vista del mercato di gennaio è senza dubbio un difensore centrale, ma non è questo l'unico ruolo a cui lavorerà il Napoli. Lo si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, che passa prima in rassegna i nomi per il reparto arretrato. In lista anche Kiwior dell’Arsenal, che per il momento non è intenzionato a cederlo in prestito; lo svincolato Luiz Felipe; Vitik dello Sparta Praga; Coppola del Verona. Il quotidiano aggiunge che la sconfitta con la Lazio ha mostrato un altro problema, un'altra lacuna nell'organico di Antonio Conte. L’esperimento-Raspadori in Coppa Italia ha aperto anche un nuovo fronte: saranno valutate opportunità a centrocampo già a gennaio.

