Il Napoli cerca anche un 6° centrocampista: può arrivare in prestito dalla Juventus

Napoli sempre attivo sul mercato, con il direttore sportivo Giovanni Manna che continua a sondare il terreno per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Sebbene la priorità non sia un nuovo innesto in mezzo al campo, visto che la squadra vanta già nomi del calibro di Lobotka, Gilmour, Anguissa, McTominay e De Bruyne, l'idea di aggiungere un sesto centrocampista c'è.

Secondo quanto riportato oggi da La Repubblica, un nome per questo ruolo è quello di Fabio Miretti. Il giocatore della Juventus, reduce da una stagione in prestito al Genoa dove ha avuto modo di maturare e mettersi in mostra, potrebbe infatti essere nuovamente girato in prestito. La formula del trasferimento, che non comporterebbe un onere economico immediato per le casse partenopee, renderebbe l'operazione particolarmente appetibile per il Napoli. Il Napoli valuta, la Juventus apre al prestito: il futuro di Miretti potrebbe tingersi d'azzurro.