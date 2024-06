Il Napoli ha il piano per il 2006 Leoni: acquistarlo e lasciarlo in prestito alla Samp

vedi letture

Dopo un brillante primo anno in Serie B, Giovanni Leoni ha conquistato tutti alla Sampdoria, tanto che il club ligure ha deciso di riscattare il suo cartellino dal Padova come mossa principale in vista della prossima stagione. Il giovane talento romano di 17 anni ha catturato non solo i blucerchiati, ma anche dei club di Serie A, in particolare il Napoli.

Secondo fonti di TuttoMercatoWeb.com, il club partenopeo guidato da Antonio Conte è interessato ad acquisire il giocatore classe 2006, ma potrebbe decidere di non portarlo subito a Castel Volturno. Al momento, sembra che l'idea sia di lasciarlo a Genova per un'altra stagione con la formula del prestito, continuando a giocare a 'Marassi' visto che non troverebbe subito spazio il prossimo anno con gli azzurri.