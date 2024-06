Il piano per il 2006 Leoni: spunta la cifra d'acquisto, ma la concorrenza è agguerrita

vedi letture

L'idea del Napoli è acquistarlo quest'estate ma lasciarlo ancora in prestito a Genova. La Samp ha però bisogno di monetizzare al meglio.

Tra i vari profili seguiti in vista della prossima stagione c'è anche un giovanissimo: Giovanni Leoni, classe 2006, messosi in mostra nell'ultimo campionato di Serie B con la Sampdoria. Stando a quanto riferito da Tuttosport, il club azzurro sta spingendo per chiudere subito l'operazione.

L'idea del Napoli è acquistarlo quest'estate ma lasciarlo ancora in prestito a Genova. La Samp ha però bisogno di monetizzare al meglio per poi muoversi sul mercato in entrata e la concorrenza di Torino, Inter, Juventus, Monaco e Tottenham può scatenare un’asta. Se prima per Leoni sarebbero potuti bastare anche 4 milioni, ora la cifra può salire a 5/6 milioni. Coi blucerchiati che prendono tempo confidando in un ulteriore rialzo".