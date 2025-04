Il talent scout Fratini: "Il Napoli sta seguendo Savona della Juve e altri due giovanissimi"

“Nonostante la lotta per lo scudetto, a me risulta che il Napoli sia molto attivo sul mercato. Sta programmando a prescindere da tutto. Ho saputo in particolare - ha detto il dirigente e talent scout Michele Fratini a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live'- che sta seguendo tre giovanissimi talenti. Si tratta dell’attaccante italo-argentino Augustin Modica, classe 2003, del Rosario Central, un ragazzo che anche la Juventus vuole. Il secondo è il gioiello del Porto, Rodrigo Mora, classe 2007, giovane talentuosissimo che ha debuttato a 15 anni. E’ un centrocampista offensivo, una mezz’ala di qualità. Il terzo è Savona, classe 2003, il terzino della Juve. A Napoli diventerebbe il vice Di Lorenzo, Manna ovviamente lo conosce molto bene.

A Napoli immagino che ci sia grande entusiasmo, del resto il calendario, lo avevamo detto, era maggiormente favorevole agli azzurri. L’Inter ha la priorità della Champions, ma l’ho vista stanca, a Parma come a Bologna. In questo momento mentalmente ha Conte che è un grandissimo motivatore. Sono molto contento per i tifosi partenopei, io penso sempre che un allenamento a porte aperte al Maradona farebbe benissimo alla squadra. Il calore unico dei napoletani merita lo scudetto e lo dico da fiorentino, è bello vedere ridere il sole dove deve ridere”.