Il tormentone sta per finire: Gyokeres sempre più vicino a una big di Premier

vedi letture

Viktor Gyokeres lascerà lo Sporting Lisbona, dal Portogallo arrivano conferme su conferme che riguardano anche la sua vita privata. L'attaccante svedese è in rottura totale con il club: avrebbe ricevuto la scorsa estate una promessa dal presidente Frederico Varandas che lo avrebbe lasciato partire anche per offerte inferiori (intorno ai 65 milioni) alla clausola rescissoria da 100 milioni, ma Varandas sembra essersi rimangiato la parola.

Adesso, stando a quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, la situazione si è sbloccata: l'Arsenal è molto vicino a trovare l'accordo con lo Sporting Lisbona per il trasferimento del bomber svedese. Con Gyokeres, i Gunners hanno già raggiunto un'intesa di massima sul contratto e lo stesso giocatore ha comunicato al club portoghese che non si presenterà agli allenamenti in quanto vuole solo la cessione in Premier League. Gyokeres era stato anche accostato al Napoli, poi gli azzurri hanno virato su altre piste considerando anche i costi elevati.