Ufficiale In attesa di Beukema al Napoli, il Bologna annuncia il sostituto: ecco Vitik

vedi letture

Sam Beukema è ormai vicinissimo al trasferimento al Napoli, tanto che il Bologna si è già assicurato il suo sostituto: è stato ufficializzato Martin Vitik dallo Sparta Praga. Il club felsineo ha acquistato il centrale ceco classe 2004 per una cifra di circa 15 milioni di euro, il suo arrivo libera quindi Beukema che dovrebbe trasferirsi al Napoli nei prossimi giorni.

Di seguito la nota del club rossoblù: “C’è un nuovo muro in città. Difensore centrale di piede destro classe 2003, Martin Vitík è abile nei duelli fisici, in particolar modo in quelli aerei, grazie alla sua forza fisica. Reduce da un’importante stagione con l’AC Sparta Praha, fra campionato e coppe ha ottenuto 42 presenze, contribuendo al percorso in Champions League della formazione ceca e al quarto posto ottenuto in Chance Liga. Vitík entra sin da bambino a far parte del vivaio dell’AC Sparta Praha, tra i club più importante del Paese, e da gennaio 2021 passa alla Prima squadra, prendendosi immediatamente un posto da titolare. Lascia ora il Club dopo 192 presenze e 21 reti complessive tra lega nazionale, coppa nazionale e coppe europee”.