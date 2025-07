Ufficiale Lindstrom lascia il Napoli e torna in Bundesliga! L'annuncio del Wolfsburg

Jesper Lindstrom lascia nuovamente il Napoli, questa volta in direzione Wolfsburg. Il club tedesco e la SSCNapoli hanno concordato un contratto di prestito annuale per il danese. Il venticinquenne era già stato ceduto in prestito all'Everton FC la scorsa stagione. Lindström ha collezionato un totale di 30 presenze con i Toffees in quattro competizioni. Indosserà la maglia numero 19 per i biancoverdi.

Di seguito il comunicato ufficiale del Wolfsburg: "Jesper ha esperienza in Bundesliga e a livello internazionale. Con lui, acquisiamo un giocatore dinamico e molto flessibile, in grado di ricoprire quasi qualsiasi ruolo a centrocampo. Siamo lieti che faccia già parte del nostro gruppo e che collaborerà con la squadra durante il ritiro", ha dichiarato il direttore sportivo Sebastian Schindzielorz. In Bundesliga, Lindström ha contribuito con dodici gol e nove assist in 57 partite ufficiali con l'Eintracht Francoforte. In Coppa di Germania, ha segnato due punti (un gol e un assist) in cinque partite. Ha anche vinto l'Europa League con il club dell'Assia nel 2022".