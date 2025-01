Inter in emergenza, congelata la cessione di Frattesi: c'era anche il Napoli

vedi letture

Gli infortuni di Calhanoglu e Mkhitaryan cambiano il mercato dell'Inter. Il turco dovrà stare ai box per circa tre settimane, saltando tutto gennaio e forse anche il derby del 2 febbraio contro il Milan: uno stop che, riporta oggi Tuttosport, congela le l'ipotesi di una cessione di Davide Frattesi alla Roma o al Napoli.

Il possibile addio del centrocampista slitta almeno a fine mese, ma il prezzo resta sempre di 45 milioni (che possono anche diventare 38-40 più bonus ma non includono contropartite): Lorenzo Pellegrini non rispetta le linee guida di Oaktree, mentre Bryan Cristante (solo in prestito in un’operazione slegata) "sarebbe una sorta di rattoppo per accomodare i prossimi mesi" in attesa di giugno.