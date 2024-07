Juan Jesus, la cessione è possibile: richieste da tre club di A

Il Napoli deve sfoltire il reparto difensivo per affondare il colpo per Mario Hermoso, difensore svincolatosi dall'Atletico Madrid che resta probabilmente l'ultimo obiettivo per rinforzare la difesa di Antonio Conte. Per poter però affondare con lo spagnolo, il club azzurro ha la necessità di effettuare qualche operazione in uscita.

Tra i centrali che potrebbero cambiare aria questa estate c'è l'esperto Juan Jesus. Secondo quanto riferito infatti dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', tre compagini di Serie A avrebbe già manifestato un certo interesse per il difensore brasiliano: si tratta, più nel dettaglio, di Genoa, Parma e Venezia.