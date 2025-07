Juanlu-Napoli, il Siviglia non molla: ieri in campo e non vuole abbassare pretese

vedi letture

La trattativa tra il Napoli ed il Siviglia per Juanlu continua ad oltranza. Da parte del club andaluso è arrivato un messaggio di forza. Nella giornata di ieri, il difensore del Siviglia è sceso in campo nell'amichevole, in terra tedesca, vinta per 4-2 contro lo Schalke 04. Segnale che la chiusura dell'affare non è proprio così imminente. Il terzino spagnolo è subentrato nella ripresa, giocando per circa mezz'ora. Sebbene il Siviglia abbia la necessità di vendere, non vuole, però, svalutare il valore dei propri calciatori.

Il segnale lanciato dalla società è chiaro. Il Napoli per aggiudicarsi il rinforzo individuato per la fascia destra dovrà migliorare la propria offerta e avvicinarsi ai 20 milioni richiesti. Secondo il quotidiano As, adesso la palla passa all Napoli che deve decidere se puntare su Juanlu oppure interrompere la trattativa. Dalla Spagna difficilmente molleranno di qualche centimetro, siccome la permanenza del calciatore metterebbe d'accordo tutti e per lui è pronta anche la maglia numero 16 di Jesus Navas.