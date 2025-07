Ndoye, da Bologna: nessuno offre più del Napoli, ma due club inglesi possono rilanciare

vedi letture

Il futuro di Dan Ndoye resta avvolto nell'incertezza, con il Bologna che attende l'offerta giusta per cedere il suo talento. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il Nottingham Forest non è ancora salito oltre i 40 milioni di euro, ma a Casteldebole sono convinti che un rilancio sia imminente. Il Napoli, dal canto suo, ha superato i 40 milioni con una formula di prestito con obbligo di riscatto che non convince pienamente il Bologna e non sembra intenzionato a spingersi oltre con la proposta attuale.

La situazione, però, potrebbe presto infiammarsi. Si mormora che il Manchester United sia pronto a inserirsi nella corsa, trasformando la trattativa in una vera e propria asta. Per il Bologna questo scenario sarebbe l'ideale per massimizzare il guadagno. Intanto, si registrano movimenti anche sul fronte dei potenziali sostituti: la grande prestazione di Noah Okafor contro il Liverpool, con una doppietta, ha acceso l'interesse, con persino Allegri che sembra rifletterci su.