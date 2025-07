Sterling alternativa a Ndoye, Il Mattino: il Chelsea apre a contributo all'ingaggio, la cifra

vedi letture

Il Napoli continua a monitorare il mercato in cerca di alternative a Dan Ndoye e il nome di Raheem Sterling resta in lista. Nonostante le difficoltà economiche e le incertezze sulle condizioni fisiche dell'inglese, la pista è viva. Secondo quanto riportato da Il Mattino, gli intermediari dell'affare avrebbero gettato benzina sul fuoco, sostenendo che il Chelsea sarebbe disposto a cedere Sterling in prestito dopo Ferragosto.

Ma la vera novità, e la chiave che potrebbe sbloccare l'affare, è la disponibilità dei Blues a coprire ben il 40% dei 19 milioni di euro dell'ingaggio monstre dell'attaccante. Una cifra che renderebbe l'operazione decisamente più sostenibile per le casse partenopee. Il Napoli, che non ha fretta, attende gli sviluppi, mantenendo sempre vivo l'interesse per Ndoye. Intanto l'apertura del Chelsea su Sterling potrebbe trasformare un sogno costoso in un'opzione concreta per rinforzare l'attacco azzurro.