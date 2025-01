Juve, Motta: “Danilo fuori dal progetto, siamo stati chiari! Decisione per il bene di tutti”

vedi letture

Alla vigilia della sfida contro il Milan in Supercoppa Italiana, il tecnico della Juventus Thiago Motta dopo la conferenza stampa ha parlato anche ai microfoni di Sportmediaset.

Danilo fuori dal progetto?

"Siamo stati chiari, è una decisione presa per il bene di tutti, compreso il suo".

Futuro Danilo, il punto

Sono ore di attesa per Danilo. Il brasiliano della Juventus non è stato convocato per la Supercoppa Italiana e nelle prossime settimane lascerà il club bianconero, visto che non rientra nei piani della Vecchia Signora. A bilancio è già stato ammortato, dunque è 'liberabile' a zero. Il giocatore non ha chiesto di uscire, ha preso atto della volontà della Juventus di chiudere l'avventura insieme e ora si aspetta di essere liberato. Non forzerà la mano o farà ulteriori richieste, aspetta che la Juve accetti di venderlo a zero, con le offerte e richieste finora arrivate che sono sempre quelle del Napoli, che resta in pole, e Olympique Marsiglia, entrambe a titolo gratuito.