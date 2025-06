Il nuovo obiettivo O'Riley ha già fatto un favore al Napoli un anno fa: c'entra Gilmour

Il Napoli guarda ancora alla Premier League per rinforzare il centrocampo e ha messo nel mirino Matt O’Riley, classe 2000 in forza al Brighton. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il club partenopeo ha monitorato con attenzione il profilo del talentuoso centrocampista inglese, reduce da una stagione positiva in Premier, e ha già effettuato una proposta importante da 30 milioni di euro.

Al Napoli, dunque, può arrivare un altro centrocampista dal Brighton, meno di un anno dopo lo sbarco in Italia di Billy Gilmour. Proprio nella trattativa per l'attuale numero 6 azzurro arrivò un assist dallo stesso O'Riley: negli ultimi giorni di agosto del 2024, l'affare per Gilmour si sbloccò grazie al fatto che O'Riley si trasferì al Celtic al Brighton per dare il sostituto al tecnico dei Seagulls.