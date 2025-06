Ultim'ora Kessié-Napoli, Rai: gli agenti l'hanno proposto! La risposta di Manna e Conte

Nelle ultime ore è stato accostato il nome di Franck Kessié al Napoli. L'ex Milan, oggi all'Al Ahli, pare voglia lasciare l'Arabia Saudita e l'entourage lo sta proponendo in Europa, soprattutto in Italia, dove il giocatore è cresciuto ed è esploso.

Ma al Napoli Kessié non interessa. Questo è quanto riferito dall'esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato: "Smentito da autorevoli fonti intesse del Napoli per l'ex milanista Kessie. Offerto a vari club italiani e europei. Kessie non rientra nei piani di Manna e Conte. No secco ai suoi agenti".