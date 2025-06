Non solo Lang: il Napoli non molla Ndoye e resta viva un’altra pista

Il Napoli continua a fare passi avanti per Noa Lang. L’esterno offensivo del PSV è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra: l’accordo con il giocatore è già definito, con un contratto fino al 2030. Resta da limare la distanza tra l’offerta del club partenopeo e la richiesta degli olandesi, ma la trattativa è ben avviata e nelle prossime ore può arrivare la fumata bianca.

Il club azzurro, però, non si fermerà a un solo innesto sulle fasce. Secondo quanto riportato da Sky Sport, resta viva la pista che porta a Dan Ndoye del Bologna. Ieri ci sono stati nuovi contatti positivi con gli agenti del nazionale svizzero per definire l’ingaggio. Il nodo resta la valutazione da 45 milioni fatta dal club rossoblù, ma il Napoli punta sull’intesa col giocatore per provare ad abbassare le richieste.

Intanto, resta sullo sfondo anche il nome di Federico Chiesa. L’esterno italiano, in uscita dal Liverpool, è desideroso di tornare in Serie A per rilanciarsi dopo una stagione deludente.