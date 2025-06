Rafa Marin al Villarreal: firmati tutti i documenti, in arrivo l'annuncio ufficiale

Con sei mesi di ritardo, è fatta stavolta per il passaggio di Rafa Marin al Villarreal. Il difensore azzurro nelle prossime ore verrà annunciato dal club spagnolo che così mette a segno il secondo colpo del mercato estivo su indicazione precisa del tecnico Marcelino. I due club hanno finalizzato l'accordo e - riferisce l'esperto di mercato Fabrizio Romano - le due società hanno firmato tutti i documenti.

Si attendono dunque solo gli annunci ufficiali di questa operazione: il Villarreal pagherà un milione per il prestito con diritto di riscatto per la prossima stagione pari a 15 milioni di euro. Al Napoli anche un eventuale 10% su una futura rivendita. Rafa Marin è un'esplicita richiesta del tecnico della squadra spagnola che stavolta potrà avere l'ex Real Madrid. A gennaio, non riuscendo ad arrivare ad altri centrali difensivi, il Napoli fu costretto a non dare il via libera al trasferimento.