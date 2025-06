Napoli-Juanlu, intesa blindata: assist per chiudere alle proprie condizioni

Il Napoli continua a spingere per Noa Lang e si avvicina all’intesa con il PSV Eindhoven. Anche oggi - riferisce Sky Sport - ci sono stati nuovi contatti tra le parti e la trattativa per l’esterno offensivo olandese è ormai alle battute finali. Dopodiché il Napoli potrà concentrarsi su un secondo esterno sinistro ed anche altri ruoli che necessitano di ritocchi.

Intanto, il club azzurro lavora su più tavoli e ha ottenuto una nuova conferma sull’accordo con Juanlu Sanchez, terzino classe 2003 del Siviglia individuato come vice-Di Lorenzo anche per il futuro del clubn. Il via libera del giocatore, arrivato già nelle prime settimane di giugno, resta valido, è stato confermato e potrebbe facilitare la chiusura dell’operazione alle condizioni fissate dal Napoli. Nell’ultima stagione Juanlu ha disputato 32 partite di Liga con la maglia del Siviglia, realizzando 4 gol e 4 assist, ed è stato protagonista all'Europeo Under 21 con la Spagna.