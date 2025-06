Beukema ha chiesto la cessione, vuole il Napoli! Sky: la posizione del Bologna

Oltre all’esterno offensivo, l’altro fronte caldo in casa Napoli riguarda la difesa. Il nome in cima alla lista per completare il reparto accanto a Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus e il giovane Marianucci (arrivato dall’Empoli) è quello di Sam Beukema.

Il centrale olandese classe 1998, attualmente in forza al Bologna, ha già dato il proprio ok al trasferimento e, secondo Sky Sport, avrebbe comunicato al club rossoblù la volontà di cambiare aria, ritenendo concluso il suo ciclo in Emilia. L’intesa con il giocatore è già stata raggiunta, ma resta da superare l’ostacolo economico: il Bologna continua a chiedere 35 milioni di euro per lasciarlo partire.