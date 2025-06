Ndoye in pugno! Vuole il Napoli e ha rifiutato proposte anche dalla Premier: la situazione

Proseguono senza sosta i contatti tra Napoli e Bologna per Dan Ndoye. Anche oggi i due club si sono confrontati per cercare di sbloccare la trattativa. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, gli azzurri hanno già da tempo un’intesa con l’esterno svizzero classe 2000, che ha detto sì al trasferimento nonostante una proposta allettante del Crystal Palace.

Ndoye, infatti, ha scelto il Napoli e non sta valutando alternative: il club partenopeo ha l'ok del giocatore, ma deve ancora trovare l’accordo economico con il Bologna. Lo stesso discorso vale per Sam Beukema, altro profilo seguito con attenzione dalla dirigenza azzurra. Le due operazioni restano in piedi e i contatti tra le società, frequenti e costanti, sono andati avanti anche nella giornata odierna.

Intanto il Napoli accelera per Noa Lang e si avvicina alla chiusura dell’operazione. L’esterno offensivo del PSV è ormai a un passo dal vestire la maglia azzurra: l’accordo con il giocatore è già stato raggiunto, con un contratto fino al 2030. Resta da limare la distanza tra l’offerta del club partenopeo e la richiesta degli olandesi, ma la trattativa è in fase avanzata e potrebbe arrivare la fumata bianca già nelle prossime ore.