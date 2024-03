Koopmeiners, l'ex intermediario: "Vicinissimo al Napoli di Spalletti e Giuntoli!"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Vincenzo Morabito, agente sportivo ed ex intermediario di Koopmeiners

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Vincenzo Morabito, agente sportivo ed ex intermediario di Koopmeiners: “La situazione del Napoli la sento molto simile a tante altre. Il Milan non si sa se confermerà Pioli, c’è un pò di maretta nella società, la stessa Roma che non ha preso ancora il direttore, anche la Juve è in fase di cambiamento. Pioli ha fatto talmente bene a Milano che non capisco prece metterlo in discussione, l’allenatore e nuovo comporta un mercato diverso ma c’è questa smania di cambiare. Il Napoli deve cercare di finire al meglio questa stagione e centrare l’Europa.

Koopmeiners è stato vicinissimo al Napoli, ma alla fine non lo prese perchè dovevano andare via calciatori come Fabian Ruiz che poi ritardò la cessione e Giuntoli disperato cercava di temporeggiare perchè a Bergamo erano in dirittura di arrivo. Anche Spalletti premeva per averlo. Non so se Giuntoli riuscirà a prenderlo ora alla Juve. Osimhen l’anno scorso aveva un mercato, quest’anno ne ha uno diverso.

Ci sono sempre giocatori in uscita dalla Premier che possono arrivare. 20 anni fa i nostri calciatori andavano in Inghilterra orche non erano le prime scelte. Oggi per andare in Inghilterra devi essere veramente bravo perché lì i ritmi sono altissimi, sono rimasto sconvolto per come si allenano. La Premier ha preso il largo, non li prendiamo più. Nessuno nega a De Laurentiis di aver fatto bene, ma essere il numero 1 in Italia non significa essere il numero 1 nel Mondo”.