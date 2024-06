Kvara, c’è una ricca commissione del PSG dietro le frasi dell’agente: i dettagli

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, c’è lo zampino del Paris Saint-Germain dietro l’annuncio di Jugeli.

Le clamorose parole di Mamuka Jugeli, angente di Khvicha Kvaratskhelia, hanno gelato i tifosi del Napoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, c’è lo zampino del Paris Saint-Germain dietro l’annuncio di Jugeli. Soprattutto ci sarebbe lo zampino del DS parigino, Luis Campos.

Con l’arrivo del portiere russo Safonov al PSG (operazione curata in parte dallo stesso Jugeli, ndr) i rapporti tra i due si sono ulteriormente rafforzati. A Kvara, Campos ha promesso un ruolo da stella al PSG: contratto faraonico ed eredità diretta di Mbappé nell’undici di Luis Enrique. A Jugeli, invece, una ricca commissione per la mediazione dell’affare.

Un’offerta troppo ghiotta per non stare al gioco del Paris Saint-Germain, in attesa di conoscere le cifre nei prossimi giorni. Ora la palla passa al Napoli, che spera di far rientrare l’ennesimo caso interno, dopo quello relativo a Giovanni Di Lorenzo. E magari, di tenere ancora in piedi la strada per il rinnovo del georgiano. Saranno settimane di duro lavoro per De Laurentis, il DS Manna ed il tecnico Conte.