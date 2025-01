Ultim'ora L'Equipe - Kvara-Psg, fumata bianca può arrivare già oggi: le cifre ed i dettagli

Khvicha Kvaratskhelia sembra essere sempre più vicino al PSG. Secondo L'Equipe, già nella giornata di oggi, lunedì 13 gennaio, la trattativa tra il Napoli e il club parigino potrebbe avere una svolta positiva. I due club dovranno parlarsi nuovamente nella speranza di trovare un accordo, ma si parla di un arrivo del georgiano già nel corso di questa settimana.

I due club contano di risentirsi già questo lunedì per cercare di raggiungere rapidamente ad un accordo. Alcune fonti sono arrivate, nelle ultime ore, ad accennare ad un acquisto a metà settimana per un trasferimento auspicato tra i 65 e i 70 milioni di euro. Ufficialmente il PSG non ha voluto confermare questa cifra, spiegando che non dovrebbe mai dichiarare vittoria prima di aver firmato il contratto, in un trasferimento che ha conosciuto molti colpi di scena negli ultimi mesi.

Per una volta, dopo mesi di trattative intorno al 23enne (sotto contratto fino a giugno 2027), i due club sembrano voler muoversi velocemente. La dirigenza parigina non è spinta dal tempo - il giocatore non potrà giocare le ultime due partite di Champions - ma dal desiderio di non vedere il seguito di una telenovela che è tornata pubblica da metà settimana. Ci sarà una contropartita? Il nome di Milan Skriniar è circolato sulla stampa internazionale ma chi è vicino al difensore ha smentito la sua partenza per il Napoli nell'ambito del trasferimento dal Kvaratskhelia.